Росія знову наклала вето на продовження розслідування хіматак в Сирії

Росія в п'ятницю, 17 листопада, в Раді Безпеки ООН наклала вето на внесений Японією проект резолюції, що пропонує продовжити на місяць розслідування про застосування хімічної зброї в Сирії. Днем раніше Москва також відкинула пропозицію США щодо продовження розслідування.

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Як передає DW.com, дія мандату, виданого ООН і Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) на спільне розслідування і одноголосно схваленого 15 членами Радбезу ООН, також закінчилася в п'ятницю.

Експерти ООН/ОЗХЗ вважають, що сирійський уряд використовував заборонену нервово-паралітичну речовину зарин під час нападу 4 квітня, а також ще кілька разів застосовував бомби з хлорином. Крім цього, слідчі звинувачували бойовиків "Ісламського держави" у використанні іприту (гірчичного газу).

З 2011 року Росія вже 11 разів накладала вето на різні ініціативи Ради Безпеки, пов'язані з Сирією.