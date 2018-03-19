Мей розповіла про мотив Росії в отруєнні Скрипаля

Мей заявила, що в Росії були можливість, мотив і намір.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що у Росії був мотив для нападу на колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля.

Про це повідомляє телеканал SkyNews.

«У Росії були можливість і, я впевнена, мотив і намір (при нападі на Скрипаля — ред.), це частина моделі поведінки, якою Росія користується в Європі. Це сталося у Великобританії, але могло статися і в будь-якій іншій країні, і тому наші союзники висловили нам сильну підтримку в думці, що в нападі винна Росія», — сказала Мей.

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Також Мей зазначила, що Скрипаля і його дочку отруїли речовиною «Новачок» або його похідною, які вироблялися в СРСР.

Раніше повідомлялося, що Мей звинуватила Росію в нападі на Скрипаля.