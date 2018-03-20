Невідомий відкрив стрілянину в школі в американському штаті Меріленд

В даний час дані про загиблих відсутні.

Невідомий відкрив стрілянину в державній школі в місті Грейт-Міллз, штат Меріленд.

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Про це повідомляє CNN в Twitter. Телеканал повідомляє про велику кількість постраждалих. Чи є загиблі, не наразі не уточнюється.

Офіс шерифа округу Сент-Мері підтвердив у Twitter "інцидент" у школі Грейт-Міллс і попросив батьків не приводити дітей на заняття. Інших подробиць поки не повідомляється.