Ізраїль зізнався у знищенні ядерного реактора в Сирії в 2007 році

Оприлюднену заяву Ізраїлю експерти розглядають як завуальоване попередження Ірану, який зберігає свою військову присутність у Сирії.

Ізраїльські військові вперше офіційно визнали знищення ними в 2007 році ймовірного ядерного реактора в Сирії та вказали, що повітряний удар по цьому об’єкту усунув серйозну загрозу Ізраїлю і став «повідомленням» для інших.

Оприлюднену заяву Ізраїлю експерти розглядають як завуальоване попередження Ірану, який зберігає свою військову присутність у Сирії, передає "Радіо Свобода".

«Мета повідомлення про напад на ядерний реактор у 2007 році полягає в тому, що Держава Ізраїль не дозволить створити можливості, які загрожують існуванню Ізраїлю», – сказав генерал-лейтенант Ґаді Ейзенкот.

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Публічне оприлюднення даних про давню атаку проти Сирії сталося після неодноразових закликів прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу змусити Сполучені Штати та міжнародне співтовариство жорсткіше діяти проти Ірану, який є найближчим союзником президента Сирії Башара Асада.

Упродовж семирічної громадянської війни в Сирії Ізраїль здійснив понад 100 повітряних ударів по території цієї країни. Ці удари могли бути спрямовані на усунення шляхів постачання зброї бойовикам угруповання «Хезболла», що діють поряд із силами Асада в Сирії.