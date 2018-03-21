На виборах президента РФ за Путіна вкинули 10 мільйонів бюлетенів – експерт

Вибори 18 березня виявилися «чистішими» за більшість інших виборів в РФ за останні 15 років.

У ході виборів президента РФ 18 березня за «головного кандидата» Володимира Путіна було викинуто близько 10 мільйонів бюлетенів.

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Як повідомляє «Радио Свобода», про це журналістам розповів експерт з електоральної статистики Сергій Шпилькін, який раніше опублікував кілька наукових статей про статистичні аномалії на виборах в РФ.

Шпилькін та інші фахівці аналізують дані виборів на рівні виборчих дільниць, які офіційно публікує ЦВК.

На думку експерта, вибори 18 березня виявилися, при цьому, дещо «чистішими» за більшість інших виборів за останні 15 років.

Згідно з оцінкою Шпилькіна, реальна явка на виборах склала близько 62 відсотків.

«Путін одержав щось на кшталт 45 мільйонів голосів, точність тут не настільки висока в таких оцінках. Це, на відміну від офіційних результатів, менше половини росіян, що мають право голосу. Попередня оцінка реального відсотка голосів за Путіна – близько 73 відсотків», - зазначив він.

Шпилькін допускає, що маніпуляції на виборах в Росії являють собою форму обміну сигналами між різними рівнями влади (наприклад – демонстрації лояльності).

Нагадаємо, за даними ЦВК РФ, офіційна явка на виборах президента РФ 18 березня склала 67,49%. Володимир Путін переміг у першому турі, отримавши понад 56 млн голосів (76%).

При цьому, 18 березня журналісти, які стежили за виборами, стали свідками безлічі порушень на дільницях. Також про порушення повідомлялося в соцмережах.