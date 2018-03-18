Вибори Путіна: на багатьох дільницях в РФ фіксують вкидання бюлетенів

Журналісти та спостерігачі стежать за виборами на виборчих дільницях у різних частинах Росії, і часто фіксують порушення.

18 березня у Росії проходять президентські вибори. У них беруть участь вісім кандидатів, у тому числі чинний глава держави Володимир Путін, що обирається на четвертий термін.

Кореспонденти Російської служби Бі-бі-сі стежать за виборами на виборчих дільницях у різних частинах Росії і часто стають свідками порушень. Також про порушення повідомляється у соцмережах.

Так, у місті Артем Приморського краю член комісії дістав з-за пазухи стопку бюлетенів і вкинув в урну. У Междуреченську член дільничної виборчої комісії вкинув пачку бюлетенів.

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На дільниці у Дагестані "члени комісії дочекалася, коли ділянка спорожніє, притягли і закинули цілу пачку бюлетенів". На іншій дільниці у Дагестані невідомий "Заповнює і тут же вкидає бюлетені", - цей порушник навіть не подбав про те, щоб діяти приховано.

У виборчому комітеті Московської області підтвердили, що на дільниці у підмосковних Люберцях сталося вкидання бюлетенів. Голова комісії і член комісії з правом голосу усунені. Урну, в яку було здійснено вкидання, опечатали: всі бюлетені в ній визнають недійсними.

У Кемерово спостерігач від Григорія Явлінського Валерій Упадишев заявив, що припинив спробу вкидання трьох бюлетенів на дільниці №899 в місті Прокоп'євськ. Бюлетені залишилися у нього, він готує скаргу на ім'я голови виборчої комісії і збирається написати заяву в поліцію. Людей, які вкинули бюлетені, спостерігач "не зловив".

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