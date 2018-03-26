Кількість жертв пожежі в Кемерові зросла до 64: тління в завалах перейшло до активної фази

Серед рятувальників постраждалих немає, робота ведеться в складних умовах — зберігається загроза обвалення конструкцій.

Кількість загиблих при пожежі в торговому центрі російського міста Кемерово зросла до 64 осіб.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на голову МНС РФ Володимира Пучкова.

«Серед пожежників і рятувальників постраждалих немає, хоча робота ведеться в складних умовах — зберігається загроза обвалення конструкцій. Тління в завалах згорілої будівлі перейшло до активної фази», – йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, чотириповерхова будівля центру зайнялася вдень у неділю 25 березня. До ранку понеділка рятувальники продовжували гасити окремі осередки займання і розбирати завали у пошуках загиблих. За словами представника МНС, пожежники працюють при екстремально високих температурах і майже нульовій видимості.

Повідомлялося, що розташовані в ТРЦ кінозали просіли з четвертого поверху на третій, в залах були люди.