Дипломатичний бойкот: Ісландія відмовляється від Чемпіонату світу і контактів на високому рівні з РФ

Російського посла викликали в МЗС, щоб повідомити про дане рішення.

Ісландські посадовці не відвідуватимуть Росію з нагоди чемпіонату світу з футболу, а також вирішили відмовитися від усіх контактів високого рівні з представниками РФ. Про це йдеться у заяві, яку цитує ісландське видання Morgunblaðið.

Читайте такожУ МЗС Польщі заявили про відчутне пожвавлення російських спецслужб у країні

"Всі двосторонні зустрічі з російськими посадовцями, а також високо посадовцями призупинені на невизначений період. У відповідності до цього рішення, ісландське керівництво не відвідуватиме Росію в рамках Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться цього літа", - повідомило міністерство закордонних справ країни, передає "Європейська правда".

Відповідне рішення було схвалене на засіданні уряду в понеділок, зазначає видання. Російського посла викликали в МЗС, щоби повідомити це рішення.

Водночас, Ісландія, на відміну від низки інших держав, не оголошуватиме персонами нон-грата російських дипломатів.

Нагадаємо, 26 березня президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що 14 країн ЄС вирішили вислати російських дипломатів у відповідь на нервово-паралітичну атаку в британському Солсбері. У США ухвалили рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити Генеральне консульство РФ в Сіетлі. Президент Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів.