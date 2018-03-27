Трагедія в Кемерові: затримали охоронця, який відключив систему оповіщення про пожежу

Охоронця торгівельного центру "Зимова вишня", де загинули десятки людей, загрожує до семи років ув'язнення.

У російському Кемерові затримали охоронця торгового центру "Зимняя вишня", який, діставши сигнал про загоряння, відключив систему оповіщення.

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Про це 26 березня розповіла офіційний представник Слідчого комітету РФ Світлана Петренко, повідомило "РИА Новости".

Затриманому співробітникові ПОП загрожує до семи років ув'язнення відповідно до ч. 3 ст. 219 Кримінального кодексу РФ (порушення вимог пожежної безпеки).

За словами Петренко, загалом затримали п'ятьох підозрюваних. Уже допитали технічного директора компанії-власника, орендаря приміщення, у якому, імовірно, був епіцентр загоряння, а також співробітника і керівника організації, яка обслуговує пожежну сигналізацію.

Нагадаємо, 25 березня в торговому центрі «Зимова вишня» в російському Кемерові виникла пожежа, загинули 64 осіб, десятки постраждали. Серед загиблих є діти. Остаточна причина пожежі невідома. Повідомлялося про те, що осередком займання могла бути батутна кімната або коридор кінотеатру.

Раніше чиновники припускали, що хтось з дітей міг використовувати запальничку. За фактом пожежі порушено кримінальну справу. Триває розслідування.