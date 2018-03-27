Торговий центр, який згорів у Кемерові, не був застрахований

Раніше Всеросійський союз страховиків оцінив збиток від пожежі в ТРЦ у 4 мільярди рублів.

Торговий центр "Зимова вишня", що згорів 25 березня в російському Кемерові, не був застрахований.

Про це повідомив президент Всеросійського союзу страховиків (ВСС) Ігор Юргенс, повідомляє RNS.

"До цього моменту ми з'ясували всі обставини по даному об'єкту: страховкою була покрита лише стара будівля, яка не постраждала. Нова будівля ТЦ, яка повністю знищена вогнем, залишилася незастрахованою. Власник вів переговори про купівлю поліса, але вони нічим не закінчилися", - сказав Юргенс.

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Раніше ВСС оцінив збиток від пожежі в 4 млрд руб. Майно центру оцінюється в 3 млрд, ще 1 млрд руб. припадає на майно орендарів.

Як повідомляв УНІАН, вдень 25 березня в Кемерові загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей.

За словами очевидців, пожежна тривога в будівлі не спрацювала і людей про НП не сповістили. За версією СК РФ, співробітник охорони згорілого торгово-розважального центру при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення, пожежні входи в будівлі були заблоковані.

На даний момент затримані і допитані 4 підозрюваних, в їх числі технічний директор компанії-власника будівлі, орендар приміщення, в якому імовірно знаходився епіцентр загоряння, співробітник і керівник організації, що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації. Вилучається необхідна документація.