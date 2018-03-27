Трагедія у Кемерові: всю пожежну сигналізацію в ТЦ відключив технік після її помилкового спрацьовування напередодні - ЗМІ

19 і 22 березня у "Зимовій Вишні" двічі помилково спрацювала пожежна сигналізація. Так як задимлення після спрацювання сигналізації ніде виявлено не було, вирішили її відключити.

Охоронець ТЦ "Зимова вишня" в Кемерові, де 25 березня спалахнула пожежа, що забрала десятки життів, розповів, що всю пожежну сигналізацію в приміщенні відключив технік.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, 19 і 22 березня у "Зимовій Вишні" двічі помилково спрацювала пожежна сигналізація. Так як задимлення після спрацювання сигналізації ніде виявлено не було, вирішили відключити сигналізацію. Зробити це вручну не вдалося. Тоді технік через налаштування просто вимкнув всю сигналізацію в ТЦ.

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Як повідомляв УНІАН, вдень 25 березня в Кемерові загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей. За словами очевидцем, пожежна тривога в будівлі не спрацювала і людей про НП не сповістили.

За версією СК РФ, співробітник охорони згорілого торгово-розважального центру при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення, пожежні входи в будівлі були заблоковані.

На даний момент затримані і допитані 4 підозрюваних, в їх числі технічний директор компанії-власника будівлі, орендар приміщення, в якому імовірно знаходився епіцентр загоряння, співробітник і керівник організації, що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації. Вилучається необхідна документація.