У Гонконзі поновилися зіткнення демонстрантів з поліцією

Кілька десятків людей вийшли на вулиці Гонконгу, надівши маски Гая Фокса - традиційний міжнародний символ протестного руху, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Акції протесту в Гонконзі почалися у зв'язку з тим, що влада в Пекіні відмовилася вносити зміни в законодавство заради збереження контролю за відбором кандидатів на виборах голови адміністрації Гонконгу в 2017 році.

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Чергова протестна акція почалася близько опівночі в районі Монгкок. Демонстранти вступили в сутичку з поліцейськими, які намагалися відтіснити їх.