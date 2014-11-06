У Гонконзі поновилися зіткнення демонстрантів з поліцією
10:32, 06 листопада 2014Світ
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Нові протестні акції пройшли в Гонконзі в ніч на четвер. За інформацією місцевих ЗМІ, щонайменше три людини були затримані поліцією.
REUTERS
Кілька десятків людей вийшли на вулиці Гонконгу, надівши маски Гая Фокса - традиційний міжнародний символ протестного руху, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Акції протесту в Гонконзі почалися у зв'язку з тим, що влада в Пекіні відмовилася вносити зміни в законодавство заради збереження контролю за відбором кандидатів на виборах голови адміністрації Гонконгу в 2017 році.
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Чергова протестна акція почалася близько опівночі в районі Монгкок. Демонстранти вступили в сутичку з поліцейськими, які намагалися відтіснити їх.
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