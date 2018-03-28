Трамп продовжив санкції проти Росії за хакерські атаки

Обмежувальні заходи проти РФ, які продовжив глава Білого дому Дональд Трамп, увів 28 грудня 2016 року тодішній американський лідер Барак Обама.

Президент США Дональд Трамп продовжив до 1 квітня 2019 року санкції проти РФ за хакерські атаки щодо його країни. Про це 27 березня повідомила прес-служба Білого дому.

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Обмежувальні заходи 28 грудня 2016 року ввів тодішній американський лідер Барак Обама. Зокрема, під їхні дії підпадають російська ФСБ і колишнє Головне розвідувальне управління (ГРУ).

Після ухвалення цього указу зі США вислали 35 російських дипломатів та вилучили дві заміські резиденції представників РФ у Нью-Йорку та Меріленді.

У жовтні 2016 року влада США офіційно обвинуватила Росію у зламі серверів американських партій, а також у втручанні у процес президентських виборів у країні. У Кремлі ці обвинувачення назвали "нісенітницею".

ЦРУ дійшло висновку, що Росія допомагала Трампу стати президентом. У цій справі триває розслідування.