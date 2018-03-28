Трамп продовжив санкції проти Росії за хакерські атаки

00:38, 28 березня 2018
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Дональд Трамп / REUTERS

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Обмежувальні заходи 28 грудня 2016 року ввів тодішній американський лідер Барак Обама. Зокрема, під їхні дії підпадають російська ФСБ і колишнє Головне розвідувальне управління (ГРУ).

Після ухвалення цього указу зі США вислали 35 російських дипломатів та вилучили дві заміські резиденції представників РФ у Нью-Йорку та Меріленді.

У жовтні 2016 року влада США офіційно обвинуватила Росію у зламі серверів американських партій, а також у втручанні у процес президентських виборів у країні. У Кремлі ці обвинувачення назвали "нісенітницею".

ЦРУ дійшло висновку, що Росія допомагала Трампу стати президентом. У цій справі триває розслідування.

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Теги: #кібератаки#Дональд Трамп#санкции против РФ