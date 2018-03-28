Трагедія у Кемерові: відповідальний за пожежну сигналізацію в ТЦ електрик був кухарем за освітою

Чоловік розповів, що раніше працював в організації, яка займалася пожежогасінням, і всі навички отримав, спілкуючись з інженером цієї організації.

Олександр Нікітін, який займався обслуговуванням пожежної сигналізації в ТРЦ "Зимова вишня", при пожежі в котрому загинули 64 людини, не мав профільної освіти.

Про це повідомив у суді представник прокуратури, передає "Інтерфакс".

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"За професією він - кухар-кондитер, через відсутність необхідних знань сигналізація (помилково, - ред.) спрацьовувала постійно", - сказав прокурор.

Він зазначив, що Нікітін вказав при допиті, що раніше працював в організації, яка займалася пожежогасінням, і всі навички отримав, спілкуючись з інженером цієї організації.

Також сторона захисту заявила, що у них є документи, що підтверджують наявність у Нікітіна професійних навичок.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерово відбулася 25 березня. За інформацією МНС РФ, займання виникло на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики. За останніми даними, в результаті пожежі загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей, а також 200 тварин з контактного зоопарку.