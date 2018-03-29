МНС встановило точне джерело загоряння в ТРЦ у Кемерові - ЗМІ

За даними джерела МНС, епіцентр знаходився в прихованій порожнини між поверхами. У цьому місці проходив силовий кабель.

Попередні результати пожежно-технічної експертизи у кемеровському торговому центрі «Зимова вишня» свідчать про займання в порожнині між поверхами. У цьому місці проходив силовий кабель.

Про це повідомляє "РБК" з посиланням на джерело в МНС.

Читайте такожЧоловік, який втратив у пожежі в Кемерові всю сім'ю, розповів про глядача, що закрив двері в кінозал

Згідно з попередніми результатами першого етапу пожежно-технічної експертизи, епіцентр термічного впливу в згорілому торговому центрі «Зимова вишня» знаходилось в прихованій порожнині між третім і четвертим поверхами, розповіло джерело в ГУ МНС по Кемеровській області, інформацію підтвердив співрозмовник в центральному апараті МНС. Джерело в регіональному управлінні МНС сказав, що в місці, де був зафіксований осередок загоряння, у міжповерховому просторі проходив силовий кабель.

«Вогнище первинного термічного впливу знаходився в прихованій порожнини між третім і четвертим поверхами ТЦ в районі батутного центру», - наводить дані експертизи джерело в МНС. За його словами, в даний час на експертизи відправлено близько 100 предметів, що мають значення по справі і придатних для криміналістичної ідентифікації. В експертизі також йдеться, що проводиться 26 експертиз, додав співрозмовник.

Читайте такожУ Кемеровській області РФ загорівся автобус з дітьми

«Експерти досліджують залишки поролонових кульок з дитячого басейну, елементи утеплювача, фрагменти внутрішньої обробки», - повідомило джерело в регіональному управлінні МНС. Він також зазначив, що є підстави вважати, що ці матеріали не відповідають затвердженим у Росії державним стандартам.

За словами джерела, на початковому етапі поширення вогню поширення горіння було зафіксовано за траєкторією вгору від місця первинного термічного впливу з подальшим поширенням вгору на великій площі. «Інтенсивного горіння сприяли внутрішні вихрові потоки, вогонь також поширювався по внутрішньостінним порожнинам», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерово відбулася 25 березня. За інформацією МНС РФ, він почався на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики. За останніми офіційними даними, загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей. Очевидці стверджують, що жертв набагато більше. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина.