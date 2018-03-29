"Пофігізм": родичі загиблих в Кемерові звинувачують в загибелі людей в торговому центрі пожежних

За словами кемеровчан, рятувальники байдуже сприймали прохання про допомогу і говорили, що чекають на спецзасоби.

Жителі Кемерова Сабадаш Ігор і Надія Вострікова, у яких при пожежі в торговому центрі загинули донька, троє онуків і невістка, подали в міську прокуратуру скарги на дії співробітників МНС і МВС.

Про це повідомляє РБК.

У своїх заявах вони пишуть, що опинилися на четвертому поверсі «Зимової вишні» через кілька хвилин після того, як у 16:03 їх дочка Олена зателефонувала і сказала, що почалася пожежа і «вони замкнені в кінозалі». За їх словами, на поверсі знаходилися четверо пожежників, які сказали, що чекають на спецзасоби і «не можуть туди увійти».

«Я впала на коліна і почала просити: „Хлопці, рятуйте моїх дітей“. На що мені відповіли байдуже: „Ми нічим не можемо вам допомогти. Ми чекаємо бригаду рятувальників“», — пише Надія Вострикова.

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Подружжя розповідає, що кілька хвилин підтримували зв'язок з дочкою. «Я весь час тримав зв'язок з дочкою, вона була жива, я їй казав, щоб вона трималася і дихала, що їх врятують. Я тримав з нею зв'язок більше 10 хвилин», — сказано в заяві Сабадаша. За його словами, «в 16 годин 23 хвилини пожежники ще не вживали жодних дій»; його дружина пише, що пожежники «повільно стали підходити» приблизно до 16:40.

«Вважаю, що в діях співробітників МНС і поліції є несвоєчасність, неповнота дії, бездіяльність, що призвела до загибелі дітей», — заявив Ігор Сабадаш. Він повідомив РБК, що аналогічну заяву в прокуратуру подала принаймні ще одна сім'я.

Олена Сабадаш також встигла попрощатися по телефону зі своїм батьком, а Олена Вострикова змогла подзвонити своєму чоловікові Ігорю. Після цього рідні продовжували «кожну хвилину» набирати їх номери, але вони вже не відповідали, уточнює заявниця. «Оцінюю роботу пожежників у першу годину як бездіяльність і наплювацьке ставлення до людського життя, споживацьке ставлення, пофігізм», — підсумувала Надія Вострикова.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в ТРЦ в Кемерово відбулася 25 березня. За інформацією МНС РФ, він почався на четвертому поверсі, де розміщені кінотеатр та дитячі ігрові майданчики.

За останніми офіційними даними, загинули щонайменше 64 людини, в тому числі багато дітей. Очевидці стверджують, що жертв набагато більше. Родичі загиблих заявляють, що в результаті пожежі загинула 41 дитина.