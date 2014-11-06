Антиурядові протести в Бельгії переросли в заворушення (фото)

Їх учасники незадоволені економічними та соціальними реформами, оголошеними новим прем'єр-міністром країни Шарлем Мішелем, передає "ЄвроПравда" з посиланням на бельгійське видання Le Soir.

Зокрема, найбільше невдоволення бельгійців викликало рішення відмовитися від звичного збільшення прожиткового мінімуму в наступному році, а також намір підвищити пенсійний вік з 65 до 66 років з 2025 року і до 67 років у 2030 році. Новий уряд також планує проводити заходи по скороченню витрат на держслужбу, а також сферу культури і наукових досліджень.

Як зазначається, масові протести порушили роботу громадського транспорту в Брюсселі.

За даними поліції, в акції взяли участь близько 80 тис. демонстрантів, в той час як профспілки сподівалися на більш ніж 100 тис. протестувальників. Точні дані правоохоронні органи оголосять пізніше.