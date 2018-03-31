У Росії затримали мільярдера з "кремлівського списку США" - ЗМІ

Російський мільярдер Зіявудін Магомедов посідає 63 місце в списку найбагатших бізнесменів Росії за 2017 рік. Його статки оцінюються в 1,4 мільярда доларів.

Співвласника групи "Сума" і мільярдера Зіявудіна Магомедова, який фігурує в "кремлівському списку" США, затримали на 48 годин.

Про це повідомляє РБК з посиланням на джерела в уряді Дагестану, МВС і РЖД.

Водночас, як повідомляє "Комерсант", в п'ятницю Магомедов і ще кілька людей були доставлені до МВС, де після слідчих дій були затримані. Питання про запобіжний захід слідство буде розглядати в суботу, 31 березня.

Джерело ТАСС повідомиляє, що Магомедов, його брат і ще кілька людей були допитані в рамках трьох справ за статтею "шахрайство" (стаття 159 КК РФ). Статус бізнесмена у цих справах невідомий, заявило джерело.

За даними агентства, співробітники МВС і ФСБ провели обшуки за 70 адресами. "Комерсант" пише, що слідчі дії пов'язані зі справою про розкрадання 752 мільйонів рублів під час будівництва стадіону "Арена Балтика" в Калінінграді.

У справі є також епізоди, пов'язані з Новоросійським морським торговим портом, одним із власників якого є "Сума", повідомляє газета.

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"Напередодні стало відомо про те, що працівники правоохоронних органів провели в "Сумі" слідчі дії", - пише РБК.

Обшуки, як пояснювало виданню джерело в слідчому департаменті МВС, відбулися в рамках "багатоепізодної справи".

Зазначимо, 30 березня в ЗМІ з'явилися повідомлення про затримання і допит Зіявудіна Магомедова. У групі "Сума" ці повідомлення не підтвердили.

Зіявудін Магомедов посідає 63 місце в списку найбагатших бізнесменів Росії за 2017 рік, складеному Forbes. Його статки оцінюються в 1,4 мільярда доларів.

30 січня Міністерство фінансів США оприлюднило "кремлівський список" - перелік осіб, наближених до президента РФ Володимира Путіна, проти яких будь-якого часу можуть бути введені санкції.

Загалом до нього увійшло 210 осіб, з яких 114 з вищого політичного олімпу. 96 осіб представлені мільярдерами, чиї прізвища були взяті просто зі списку Forbes зі статком більше мільярда доларів.

Серед них – відомі брати Борис і Аркадій Ротенберги, засновник "Яндексу" Аркадій Волож, Роман Абрамович, власник "Лукойлу" Вагіт Алекперов, Євген Касперський, Зіявудін Магомедов та інші.