Сікорського не змогли позбавити посади спікера за висловлювання про розподіл України

Сейм відхилив подання польської опозиції з вимогою про відставку маршалка Радослава Сікорського. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на Rzeczpospolita.

За позбавлення Сікорського повноважень маршалка проголосувало 146 депутатів, 240 проголосувало проти, а 48 утримались. Для прийняття рішення про відставку потрібно було 218 голосів.

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Нагадаємо, опозиційна партія "Право і справедливість" звернулась до Сейму з пропозицією про відставку маршалка Радослава Сікорського у зв'язку з його інтерв'ю виданню Politico Magazine.

Його звинувачували у безвідповідальністі, оскільки він знав про плани розподілу іншої держави, проте не вжив необхідних заходів, зокрема, щодо міжнародного розголосу цієї інформації.