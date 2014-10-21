Польська опозиція вважає, що Сікорський приховав розмову з Путіним про розділ України і вимагає його відставки

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це сьогодні заявив лідер PiS Ярослав Качинський, котрий висловив надію, що депутати правлячої коаліції, без голосів яких відставка Сікорського неможлива, підтримають цю ідею.

"Незалежно від того, яку реакцію Сейму передбачуємо в цій справі - хоча завжди треба розраховувати на те, що може статися щось надзвичайне та Сейм протверезіє - ми складаємо подання про відставку, бо кожен відповідальний польський політик повинен прагнути того, аби цей пан зникнув з польського публічного життя", - заявив відомий різким протистоянням з Сікорським Качинський, слова якого наводить РАР.

Лідер опозиційної партії зазначив, що нинішній глава Сейму та колишній міністр закордонних справ повинен був поінформувати про складену Путіним пропозицію з розподілу України з Польщею у 2008 році главі польської держави Леху Качинському, але не зробив цього.

Крім цього, за його словами, Сікорський повинен би порушити цю тему на міжнародній арені.

Натомість, як заявив Качинський, тодішній уряд проводив політику направлену на покращення стосунків з Росією, яка була продовжена навіть після Смоленської авіакатастрофи, яка забрала життя Леха Качинського - рідного брата лідера PiS та ще 95 польських громадян.

"Хтось, хто діє таким чином, наражає себе на далекосяжні звинувачення. Повстає питання, чим він керувався", - сказав політик.

"Ми не можемо брати відповідальність за участь у польському публічному житті і то на такій представницькій посаді людину, яка демонструє та демонструвала у минулому повну безвідповідальність", - додав Качинський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні раніше Радослав Сікорський в інтерв'ю Gazeta Wyborcza назвав "історичною алюзією або поганим жартом" слова нинішнього Президента Росії Володимира Путіна про участь Польщі у поділі з росіянами територій України, котрі він озвучив під час розмови з главою польського уряду Дональдом Туском ще у лютому 2008 року.

Політик теж назвав "надмірною інтерпретацією" слово "пропозиція", якою Politico Magazine охарактеризував розмову Путіна з Туском в контексті поділу України.

До того на прес-конференції Сікорський відмовився відповідати на питання журналістів про обставини розмови Туска з Путіним, під час якої прозвучала ідея поділу України, чим викликав велике обурення у них.

У опублікованому у неділю, 19 жовтня, матеріалі Politico Magazine з цитатами Сікорського, екс-міністр говорив, що поділ України був однією з перших тем, котрі обговорював Путін з Туском у лютому 2008 року у Москві та пізніше російська сторона неодноразово висилала сигнали про те, що зацікавлена у спільному поділі України з поляками та хотіла введення польської армії на територію західних українських областей. Сікорський наголошував, що Польща завжди рішуче відкидала такі пропозиції.