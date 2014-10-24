Cікорський зробив більше доброго, ніж нашкодив - Туск

Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це він сказав в ефірі TOK FM.

"Коли покладу на терези, чого досягнув Сікорський та те, що іноді зіпсував, то сальдо є позитивним", - сказав він, коментуючи його подальші перспективи політичної кар'єри після скандалу через інтерв'ю Politico Magazine.

"Для Радослава Сікорського в якомусь сенсі це попередження, але я би не перекреслював цього одного із найбільш здібних польських політиків за останні 20 років", - додав Туск, в уряді якого Сікорський працював головою МЗС Польщі з восени 2007 року.

Читайте такожТуск заявив, що розмови з Путіним про поділ України не булоВін висловив думку, що політику вдасться налагодити зіпсуті стосунки з журналістами через його початкове небажання пояснити на прес-конференції його "нещасливе" інтерв'ю Politico Magazine.

"Я можу лише повторити, особливо, для молодих політиків: мовчання буває золотом. Часами, однак, треба його перервати, бо мовчання може іноді говорити занадто багато", - сказав Туск.

Як повідомляв УНІАН, нинішній глава Сейму Польщі Радослав Сікорський спочатку відмовився відповідати на питання журналістів в справі його інтерв'ю Politico Magazine, заявивши, що все пояснення буде оприлюднене в іншому виданні - польській Gazeta Wyborcza. Це викликало величезне обурення в журналістів та пізніше Сікорський таки відповів на їх питання.

Найбільша опозиційна партія у Польщі "Закон та справедливість ініціювала відставку політики з його посади за "безвідповідальність". Водночас без голосів правлячої коаліції опозиціонери не зможуть набрати достатньої кількості голосів, аби провести це рішення.