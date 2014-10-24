Cікорський зробив більше доброго, ніж нашкодив - Туск
Обраний новим главою Ради Європейського союзу та колишній прем'єр Польщі Туск вважає, що нинішній глава польського Сейму Радослав Сікорський загалом зробив більше доброго, ніж іноді нашкодив.
Як передає кореспондент УНІАН з Варшави, про це він сказав в ефірі TOK FM.
"Коли покладу на терези, чого досягнув Сікорський та те, що іноді зіпсував, то сальдо є позитивним", - сказав він, коментуючи його подальші перспективи політичної кар'єри після скандалу через інтерв'ю Politico Magazine.
"Для Радослава Сікорського в якомусь сенсі це попередження, але я би не перекреслював цього одного із найбільш здібних польських політиків за останні 20 років", - додав Туск, в уряді якого Сікорський працював головою МЗС Польщі з восени 2007 року.
Читайте такожТуск заявив, що розмови з Путіним про поділ України не булоВін висловив думку, що політику вдасться налагодити зіпсуті стосунки з журналістами через його початкове небажання пояснити на прес-конференції його "нещасливе" інтерв'ю Politico Magazine.
"Я можу лише повторити, особливо, для молодих політиків: мовчання буває золотом. Часами, однак, треба його перервати, бо мовчання може іноді говорити занадто багато", - сказав Туск.
Як повідомляв УНІАН, нинішній глава Сейму Польщі Радослав Сікорський спочатку відмовився відповідати на питання журналістів в справі його інтерв'ю Politico Magazine, заявивши, що все пояснення буде оприлюднене в іншому виданні - польській Gazeta Wyborcza. Це викликало величезне обурення в журналістів та пізніше Сікорський таки відповів на їх питання.
Найбільша опозиційна партія у Польщі "Закон та справедливість ініціювала відставку політики з його посади за "безвідповідальність". Водночас без голосів правлячої коаліції опозиціонери не зможуть набрати достатньої кількості голосів, аби провести це рішення.