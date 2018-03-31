Суд в Москві заарештував на два місяці мільярдера з "Кремлівського списку США"

Підприємця звинувачують у розкраданні 2,5 мільярдів рублів у складі організованої злочинної групи.

Тверський суд Москви відправив власника групи компаній "Сума", мільярдера Зіявудіна Магомедова під арешт на 2 місяці.

Як передає Радіо Свобода, запобіжний захід обрано за клопотанням слідства. Підприємця звинувачують у розкраданні 2,5 мільярдів рублів у складі організованої злочинної групи.

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Магомедов провину не визнає. Захист вже заявив, що оскаржить арешт. Група "Сума" випустила заяву, в якій йдеться про підтримку клопотання захисту.

Також в суботу було заарештовано на 2 місяці брата Зіявудіна Магомедова і його партнера по бізнесу і керівника підконтрольної групі "Сума" будівельної компанії Артура Максидова.

Сторона звинувачення на засіданні суду у справі Зіявудіна Магомедова уточнила, що мова йде відразу про кілька кримінальних справ, об'єднаних в одне провадження. У них згадані більше двохсот юридичних осіб. За версією прокуратури, викрадені Магомедовим кошти знаходяться на рахунках підконтрольних йому офшорних компаній. Звинувачення підкреслює, що підозрюваний часто літає за кордон, зокрема, 31 березня збирався вилетіти в Майамі.