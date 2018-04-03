В Іспанії вантажівка зі слонами потрапила у ДТП, одна тварина загинула (фото, відео)

Поранених слонів піднімали з вантажівки за допомогою крана.

На південному сході Іспанії вантажівка, яка перевозила п’ять циркових слонів, потрапила у ДТП.

Як повідомляє BBC, інцидент стався на трасі поблизу міста Альбасете у провінції Мурсія, коли вантажівка зі слонами врізалась у відбійник.

Після ДТП тварини вийшли з вантажівки і прогулювалися дорогою. На слонах можна було помітити сліди крові.

Внаслідок аварії одна з тварин загинула, двоє інших отримали поранення – у них пошкоджені ноги.

Поранених слонів піднімали з вантажівки за допомогою крана. Через це рух трасою перекрили на понад дві години.

Пізніше місцева влада розмістила відео зі слонами, що вижили – за ними здійснюється догляд до повного одужання.