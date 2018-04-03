В Іспанії вантажівка зі слонами потрапила у ДТП, одна тварина загинула (фото, відео)
10:27, 03 квітня 2018Світ
376
Поранених слонів піднімали з вантажівки за допомогою крана.
Через це рух трасою перекрили на понад дві години \ @PolicíaLocalAlbacete
На південному сході Іспанії вантажівка, яка перевозила п’ять циркових слонів, потрапила у ДТП.
Як повідомляє BBC, інцидент стався на трасі поблизу міста Альбасете у провінції Мурсія, коли вантажівка зі слонами врізалась у відбійник.
Після ДТП тварини вийшли з вантажівки і прогулювалися дорогою. На слонах можна було помітити сліди крові.
У слонів травмовані кінцівки \ @PolicíaLocalAlbacete
Внаслідок аварії одна з тварин загинула, двоє інших отримали поранення – у них пошкоджені ноги.
Поранених слонів піднімали з вантажівки за допомогою крана. Через це рух трасою перекрили на понад дві години.
Внаслідок ДТП одна тварина загинула \ @PolicíaLocalAlbacete
Пізніше місцева влада розмістила відео зі слонами, що вижили – за ними здійснюється догляд до повного одужання.
Слони на дорозі: в Іспанії в аварію потрапив цирк
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter