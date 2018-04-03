ЗМІ дізналися про існування величезного бункера під Білим домом на випадок ядерної війни

Бункер займає п'ять поверхів і був споруджений під час президентства Барака Обами.

Під час президентського терміну Барака Обами під північною галявиною Білого дому в строгому секреті було побудовано бункер на випадок застосування зброї масового ураження.

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Видання Washington Examiner наводить у своєму матеріалі відомості з нещодавно опублікованої книги колишнього журналіста газети The Washington Post Рональда Кесслера. За словами автора, будівництво бункера, яке почалося в 2010 році, обійшлося в $376 млн. За офіційною версією, це були роботи з модернізації систем електропостачання та кондиціонування.

Після зміни президента співробітники адміністрації Дональда Трампа оглянули бункер, пише Кесслер. За оцінкою журналіста, він достатньо великий, щоб співробітники Білого дому могли там працювати.

«Бункер, глибиною принаймні п'ять поверхів, завершений в кінці президентського терміну Обами, може вмістити персонал усього західного крила на невизначений термін у разі застосування зброї масового знищення», - написав Кесслер. «Після того як Трамп став президентом, топ-співробітники оглянули бункер, існування якого засекречено», - цитує видання слова журналіста.