Росія вихваляється випробуванням нової балістичної ракети "Сармат" (відео)

Проведені чергові випробування нової рідинної російської міжконтинентальної балістичної ракети важкого класу.

На космодромі Плесецьк в Архангельській області РФ пройшли чергові випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети важкого класу РС-28 "Сармат".

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"Підтвердилися характеристики комплексу під час передстартової підготовки і на початковому етапі польоту", - йдеться у повідомленні, опублікованому в газеті Міноборони РФ "Красная Звезда".

Кадри випробувань опубліковані на сторінці російського оборонного відомства в YouTube.

ЯЯк повідомляв УНІАН, 1 березня Путін оголосив про початок випробувань нових міжконтинентальних ракет "Сармат".

Президент РФ представив відео випробування ракети, де моделюється удар в бік США. Також він заявив, що крім МБР "Сармат" наприкінці 2017 року відбувся успішний пуск новітньої крилатої ракети з ядерною енергоустановкою.

Разом з тим Путін заявив про миттєвий ядерний удар у відповідь у разі застосування ядерної зброї проти Росії або її союзників.