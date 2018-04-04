Трамп вважає, що може встановити хороші відносини з Путіним

При цьому президент США вважає, що є велика вірогідність, що цього не станеться.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив думку, що може встановити хороші відносини з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Про це президент США сказав на спільній прес-конференції з лідерами балтійських країн - Литви, Латвії та Естонії.

Він нагадав, що у зв'язку з отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у Великій Британії США видворили 60 російських дипломатів, в той час коли Франція і Німеччина - лише по чотири.

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«Ніхто не був суворішим стосовно Росії, і з врахуванням сказаного, я думаю, що я можу мати дуже хороші відносини з президентом Путіним. Я думаю, що це можливо», - вважає Трамп.

«Це справжня можливість, що я можу мати хороші відносини, і пам'ятайте, що порозумітися з Росією - це хороша справа, порозумітися з Китаєм - це хороша справа, порозумітися з іншими країнами, включаючи ваші три країни, - це хороша справа, а не погана», - переконаний він.

«Тому я вважаю, що я можу мати дуже хороші відносини з Росією і з президентом Путіним, і якщо я би добився цього, це було би чудово. І існує також величезна вірогідність, що цього не станеться», - наголосив Трамп.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Трамп заявив, що вважає хорошою справою знайти порозуміння з Росією, але попереджає, що ніхто не був суворішим за нього у відносинах з Росією.

«В ідеальному випадку ми хочемо мати можливість поладити з Росією. Порозумітися з Росією є хорошою справою, а не поганою. Тепер, може, це нам вдасться, а може, й ні. І ймовірно, ніхто не був суворішим з Росією, ніж Дональд Трамп», - наголосив він.

20 березня Трамп після телефонного дзвінка, під час якого він привітав президента РФ з його переобранням на посаду російського президента, заявив, що зустрінеться з Путіним у недалекому майбутньому.

Своєю чергою у Кремлі заявили, що дату і місце можливої зустрічі Трампа і Путіна не визначено.

21 квітня у Білому домі заявили, що Трамп та Путін під час останньої телефонної розмови, яка відбулася 20 березня, обговорювали можливість проведення двосторонньої зустрічі, в тому числі, у Білому домі.