Трамп заявив, що ніхто не був суворішим за нього у відносинах з Росією

Трамп не виключає, що США вдастся поладити з РФ.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що вважає хорошою справою знайти порозуміння з Росією, але попереджає, що ніхто не був суворішим за нього у відносинах з Росією.

Про це президент США сказав під час зустрічі з лідерами балтійських країн - Литви, Латвії та Естонії.

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«В ідеальному випадку ми хочемо мати можливість поладити з Росією. Порозумітися з Росією є хорошою справою, а не поганою. Тепер, може, це нам вдасться, а може, й ні. І ймовірно, ніхто не був суворішим з Росією, ніж Дональд Трамп», - наголосив він.

При цьому Трамп звернув увагу на військову міць Америки та її можливості щодо експорту нафти і газу, що, за словами президента, «не є тим, чого хоче Росія».

Також він вказав на збільшення витрат на оборону країнами-членами Організації Північноатлантичного договору (НАТО), чого би не сталося без його особистої ролі. «НАТО стає більш сильнішим», - наголосив Трамп.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня у США засудили першу людину у справі про зв'язки представників штабу Трампа з РФ.