Чоловік британської королеви успішно переніс операцію на тазостегновому суглобі
Чоловік королеви Великобританії Єлизавети II принц Філіп, герцог Единбурзький успішно переніс операцію на тазостегновому суглобі.
Як передає РБК, про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву Букінгемського палацу.
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«Герцог Единбурзький, переніс успішну операцію з ендопротезування кульшового суглоба. Його стан задовільний», - наголошується в заяві. Передбачається, що герцог пробуде в лікарні ще кілька днів.
Відзначається, що принц Філіп «почуває себе комфортно і знаходиться в хорошому настрої». Операція пройшла в лікарні імені короля Едуарда VII в Лондоні.
Про планової госпіталізації 96-річного чоловіка англійської королеви повідомили 3 квітня. Навесні 2017 року герцог оголосив, що він має намір відійти від публічної діяльності і перестане виконувати представницькі функції на різних офіційних заходах.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно Єлизавета II відзначила 66-ту річницю свого правління.