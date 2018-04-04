Чоловік британської королеви успішно переніс операцію на тазостегновому суглобі

Принц Філіп пробуде в лікарні ще кілька днів.

Чоловік королеви Великобританії Єлизавети II принц Філіп, герцог Единбурзький успішно переніс операцію на тазостегновому суглобі.

Як передає РБК, про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву Букінгемського палацу.

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«Герцог Единбурзький, переніс успішну операцію з ендопротезування кульшового суглоба. Його стан задовільний», - наголошується в заяві. Передбачається, що герцог пробуде в лікарні ще кілька днів.

Відзначається, що принц Філіп «почуває себе комфортно і знаходиться в хорошому настрої». Операція пройшла в лікарні імені короля Едуарда VII в Лондоні.

Про планової госпіталізації 96-річного чоловіка англійської королеви повідомили 3 квітня. Навесні 2017 року герцог оголосив, що він має намір відійти від публічної діяльності і перестане виконувати представницькі функції на різних офіційних заходах.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Єлизавета II відзначила 66-ту річницю свого правління.