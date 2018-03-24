В Іспанії видані ордери на арешт Пучдемона та інших лідерів Каталонії (відео)

Суд у Мадриді вирішив видати міжнародний і європейський ордери на арешт екс-глави Каталонії Карлеса Пучдемона і помістити під варту п'ятьох політиків, також обвинувачених в організації заколоту.

Верховний суд Іспанії в п'ятницю, 23 березня, видав міжнародний і європейський ордери на арешт колишнього голови Каталонії Карлеса Пучдемона і ще чотирьох каталонських політиків.

Суд також видав міжнародний ордер на арешт генсека партії "Ліві республіканці Каталонії" Марти Ровіра, яка не з'явилася на засідання суду і, за інформацією іспанських ЗМІ, перебуває у Швейцарії, що не входить до складу Євросоюзу, пише DW.

Разом з тим суд прийняв рішення взяти під варту п'ять політиків, також обвинувачених в організації заколоту і розтраті державних коштів - правопорушення, за які передбачено від 20 до 30 років в'язниці. Серед них - Жорді Турулл, прихильник відділення Каталонії від Іспанії та кандидат на посаду глави регіону.

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У грудні 2017 року Верховний суд Іспанії відкликав ордер на арешт Пучдемона і чотирьох його прихильників, що ховалися в Бельгії. Рішення було прийнято у зв'язку з тим, що всі п'ятеро оголосили про бажання повернутися в країну, щоб брати участь в регіональних виборах. 22 січня іспанська генпрокуратура запросила повторний ордер на арешт Пучдемона, так як він залишив територію Бельгії і прибув в Данію. Цей виїзд за межі Бельгії став для Пучдемона першим після того, як він втік до Брюсселя, щоб уникнути судового переслідування в Іспанії. Верховний суд Іспанії, однак, не задовольнив запит.