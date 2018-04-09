Російська компанія «Русал» може оголосити технічний дефолт через санкції США

Акції компанії під час торгів на біржі в Гонконгу впали майже на 50%.

Російська компанія «Русал» мільярдера Олега Дерипаски розповсюдила повідомлення, в якому допустила можливість свого технічного дефолту щодо низки кредитних зобов'язань після введення санкцій Мінфіну США.

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«За оцінкою компанії, санкції... можуть призвести до технічних дефолтів щодо певних кредитних зобов'язань групи, і в даний час компанія оцінює, який негативний вплив це може здійснити на фінансове становище групи (самого «Русала» та його дочірніх компаній – ред.). Наразі компанія виконує свої кредитні та фінансові зобов'язання, включаючи зобов'язання щодо погашення, у всіх інших аспектах. Згідно з первинною оцінкою «Русала», санкції щодо групи, швидше за все, справлять сильний негативний ефект на її бізнес та перспективи», - цитує повідомлення компанії «Голос Америки».

Зазначається, що «Русал» виробляє близько 7 відсотків світового алюмінію. На сайті компанії повідомляється про падіння цін на її акції під час торгів на біржі в Гонконзі на 48,71%.

У той же час, на Лондонській біржі металів ціни на контракти з алюмінію йшли вгору через побоювання, що запровадження санкцій проти «Русалу» порушить хід поставок цього металу: за повідомленням агентства Bloomberg, у ході торгів ціни на ф'ючерси піднімалися в понеділок більш ніж на 2%, до 2088 доларів США за тонну.

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня США ввели санкції проти 24 російських олігархів і чиновників з «кремлівського списку». Секретар департаменту казначейства США Стівен Мнучін заявив, що Сполучені Штати шляхом введення санкцій покарали російських олігархів та представників владних еліт за дестабілізаційну діяльність їхнього уряду в усьому світі.

Під санкції потрапили як фізичні особи, так і російські компанії. Фігурантом санкційного списку став, серед інших, Олег Дерипаска - його активи в США будуть заморожені, громадянам і компаніям США забороняється вести з ним який-небудь бізнес.

Санкції були введені також проти компаній, якими повністю або частково володіє Дерипаска. Крім «Русала» в їх число входять «Базовий елемент», B-Finance Limited, EN+ GROUP, «Євросибенерго», «Російські машини», група «ГАЗ» та агрохолдинг «Кубань».