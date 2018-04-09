Після отруєння Скрипалів до Москви було відправлено повідомлення «посилка доставлена» - ЗМІ

В тексті повідомлення фігурувала фраза «Посилка доставлена», а також повідомлялося про те, що дві особи «здійснили успішний вихід».

Королівські військово-повітряні сили перехопили відправлене у Москву повідомлення «Посилка доставлена» в день, коли в Солсбері були отруєні екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія.

Про це повідомляє The Sunday Express.

Згідно інсайдерській інформації, вдалося перехопити два повідомлення. Одне з них нібито призначалася «офіційній особі» в Москві. В тексті повідомлення фігурувала фраза «Посилка доставлена», а також повідомлялося про те, що дві особи «здійснили успішний вихід».

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Відзначається, що представники західних держав були ознайомлені з цими даними.

Раніше повідомлялося, що джерела в британській сфері безпеки повідомили про плани керівництва міста Солсбері, де був отруєний колишній полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія, по зведенню триметрових парканів навколо місць.