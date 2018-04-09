Російського поета засудили до громадських робіт за вірші про Україну (відео)

Бившев називає свій вірш антивоєнним та гуманістичним.

Суд в Орловській області засудив російського поета Олександра Бившева до 330 годин громадських робіт за публікацію на сторінці у соціальній мережі «ВКонтакте» вірша «На незалежність України».

Про це повідомляє Громадське радіо з посиланням на російське видання «Грани».

Бишвев є також вчителем німецької мови. Суд заборонив йому три роки працювати в школі.

45-річного Бившева оголосили винним за частиною 1 статті 282 Кримінального кодексу РФ (розпалювання ненависті або ворожнечі). У вироку суддя зазначив, що Бившев підтримує «режим, що склався в Україні після державного перевороту 2014 року».

У вироку цитують обвинувачення свідків, які зазначили, що поет «завжди засуджував політику Росії щодо Абхазії», «негативно відгукується про керівництво Росії, намагається нав’язати свою думку», «вирішив піти шляхом Іуди».

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Серед показань також зазначається, що «Бившев висловлює свою точку зору, відмінну від думки переважної більшості населення Росії». Також у вироку згадуються результати прослуховування розмови поета з сусідками.

Бившев написав вірш «На незалежність України» як полемічну відповідь російському поету Йосипу Бродському. Бившев провину не визнає. Він не заперечує факту публікації вірша, проте вказує, що має право на висловлення думки.

«Моя совість чиста. Я відповідаю за кожне своє слово. Я не мав права мовчати. Це антивоєнний, антимілітаристський, абсолютно гуманістичний і, не побоюся цього слова, антифашистський вірш», — сказав Бившев під час засідання.