Чубакка опиниться на межі смерті: вийшов новий трейлер спін-оффу "Зоряних воєн" про Хана Соло (відео)
19:58, 09 квітня 2018Світ
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Прем'єра стрічки запланована на 24 травня.
Картина розповість про молодість контрабандиста Хана Соло / скріншот
У мережі з'явився новий трейлер фільму «Соло. Зоряні війни: Історії».
Ролик опублікований на YouTube-каналі Star Wars.
Картина розповість про молодість контрабандиста Хана Соло. У стрічці покажуть його пригоди з напарником Чубаккою, який, судячи по трейлеру, опиниться на межі смерті.
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Головну роль виконав Олден Еренрайк. У фільмі також знялися Вуді Харрельсон, Емілія Кларк і Дональд Гловер.
Прем'єра стрічки запланована на 24 травня.
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