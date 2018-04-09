Чубакка опиниться на межі смерті: вийшов новий трейлер спін-оффу "Зоряних воєн" про Хана Соло (відео)

Прем'єра стрічки запланована на 24 травня.

У мережі з'явився новий трейлер фільму «Соло. Зоряні війни: Історії».

Ролик опублікований на YouTube-каналі Star Wars.

Картина розповість про молодість контрабандиста Хана Соло. У стрічці покажуть його пригоди з напарником Чубаккою, який, судячи по трейлеру, опиниться на межі смерті.

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Головну роль виконав Олден Еренрайк. У фільмі також знялися Вуді Харрельсон, Емілія Кларк і Дональд Гловер.

Прем'єра стрічки запланована на 24 травня.