США покладають на Москву відповідальність за хіматаку в Сирії - Білий дім

Трамп і члени його команди з питань нацбезпеки проводять консультації з союзниками США з приводу відповіді на те, що відбувається в Сирії.

Адміністрація президента США покладає на Москву відповідальність за продовження хімічної програми Сирії.

Про це заявила в ході брифінгу 9 квітня прес-секретар Білого дому Сара Хакабі Сандерс, передає Голос Америки.

"Росія порушила дані нею зобов'язання, коли гарантувала, що сирійський режим зупинить свою хімічну програму", - сказала Сандерс.

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Вона додала, що президент Трамп і члени його команди з питань національної безпеки проводять консультації з союзниками США з приводу відповіді на те, що відбувається в Сирії.

"Ми закликаємо все міжнародне співтовариство поділитися інформацією, що має стосунок до атаки з тим, щоб притягнути до відповідальності винуватців і тих, хто їх підтримує. Ми також закликаємо сирійський режим і Росію допустити міжнародну медичну допомогу і спостерігачів до місця атаки", - підкреслила прес-секретар Білого дому.

Президент Трамп впевнений, що за нападом стоїть Росія, зазначила Сара Хакабі Сандерс.

Як повідомляв УНІАН, про хімічну атаку 7 квітня в сирійському місті Дума повідомили кілька моніторингових та медичних груп, які працюють у Сирії, проте всі вони наводили різні дані про жертви.

За різними даними, після атаки загинули від 70 до 75 осіб, ще близько тисячі постраждали. Припускають, що жертв могло бути набагато більше. У деяких постраждалих спостерігалися симптоми, характерні для ураження хлором або нервово-паралітичним газом.

Повідомлялося, що вертоліт скинув у Думі бомбу, яка нібито містила зарин.

При цьому влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

За даними правозахисників, з початку громадянської війни, з 2011 року, в Сирії підконтрольні президенту Башару Асаду сили застосовували хімічну зброю 215 разів.