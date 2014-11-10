Прокуратура Грузії посилила звинувачення проти Саакашвілі
16:52, 10 листопада 2014Світ
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Головна прокуратура Грузії посилила звинувачення проти колишнього президента країни Михайла Саакашвілі у справі про побиття влітку 2005 року на той час депутата парламенту Валерія Гелашвілі.
Прокуратура посилила звинувачення проти Саакашвілі / Фото УНІАН
Крім того, нові звинувачення були пред'явлені також колишньому міністру внутрішніх справ, колишньому прем'єр-міністру Грузії Вано Мерабішвілі, повідомляють Новини-Грузія.
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"Михайлу Саакашвілі і Вано Мерабішвілі, які звинувачувалися за ч. 3 ст. 333 Кримінального кодексу ("перевищення службових повноважень із застосуванням насильства") було посилено звинувачення за ч. 5 ст. 25-117 ("організація нанесення тяжкої шкоди здоров'ю")", - йдеться повідомленні прокуратури.
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