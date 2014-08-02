Тбіліський суд заочно заарештував Саакашвілі

Тбіліський міський суд задовольнив вимогу головної прокуратури Грузії і заочно обрав попереднє ув'язнення як запобіжний захід колишньому президенту Михайлу Саакашвілі у справі про перевищення службових повноважень, повідомляє РИА Новости з посиланням на місцеві друковані ЗМІ.

Також суд заочно заарештував екс-міністра юстиції Зураба Адеішвілі і екс-міністра оборони Давид Кезерашвілі.

Адвокати колишнього президента, екс-міністра юстиції і екс-міністра оборони мають намір подати скаргу до апеляційного суду на рішення Тбіліського міського суду.

За словами адвоката Саакашвілі Отара Кахідзе, "суд виніс вирок абсолютно безпідставно". Він сказав, що захист має намір подати скаргу в апеляційний суд, аби довести "факт політичного переслідування".

Раніше у вівторок Саакашвілі було заочно пред'явлено звинувачення в перевищенні службових повноважень у справі про розгін опозиційної акції в листопаді 2007 року, розгром телекомпанії "Імеді" і вилучення власності у засновника цієї телекомпанії Бадрі Патаркацишвілі. Головна прокуратура Грузії оголосила про порушення кримінальної справи проти Саакашвілі після того, як він не з'явився на допит у понеділок.

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По цій же справі також проходять екс-прем'єр Грузії Вано Мерабішвілі і екс-мер Тбілісі Гігі Угулава, які перебувають в ув'язненні.