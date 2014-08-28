Саакашвілі закликав світ називати речі своїми іменами: Росія вторглася в Україну

Про це він написав вночі 28 серпня на своїй сторінці в Facebook.

"Зараз я ділюся досвідом з українськими братами і сестрами в Києві з приводу того, що грузини знають дуже добре: сотні російських танків, бронетранспортерів і систем "Град" перетинають міжнародний кордон і атакують села і міста. І світ не може зважитися, як же це назвати", - цитує Саакашвілі ТСН.

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За словами Саакашвілі, те, що роблять росіяни, не можна назвати сепаратистським конфліктом, терористичною атакою або "російської контратакою" (адже Україна не атакувала територію Росії). Він називає це вторгненням і війною і пропонує світовій спільноті називати речі своїми іменами.

"Чому б міжнародному співтовариству не називати речі своїми іменами? Я думаю, що зараз у нашому регіоні відбуваються набагато важливіші речі, ніж поливання чиєїсь голови водою з льодом. Доля України, Грузії і всіх сусідів Росії під загрозою в Донецьку, Луганську і Маріуполі. Слава Україні!", - написав Михайло Саакашвілі.