Кім Чен Ин вперше заявив про майбутній діалог з США на нараді з керівництвом партії

Крім того, партійна верхівка обговорила відносини з південним сусідом - Південною Кореєю.

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин обговорив з керівництвом Трудової партії Кореї, яку він очолює, майбутній діалог з США. Про це у вівторок, 10 квітня, повідомили державні ЗМІ КНДР.

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При цьому Кім Чен Ин вперше вжив слово "діалог" в контексті відносин з США. Крім того, партійна верхівка обговорила відносини з південним сусідом - Південною Кореєю, передає DW.

Раніше з'явилася інформація, що влада Північної Кореї вперше висловила Вашингтону готовність обговорити створення без'ядерної зони на Корейському півострові. Цю тему планують обговорити на зустрічі лідерів США та Північної Кореї Дональда Трампа і Кім Чен Ина. За словами президента США, вона можуть відбутися в травні або на початку червня.

За словами джерела Reuters, про це з боку КНДР вдалося домовитися на секретних переговорах між представниками двох країн. Таким чином усунуто значну перешкоду на шляху можливої зустрічі лідерів, переговори про яку не проходять без складнощів.