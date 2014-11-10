Кількість отруйних речовин в повітрі Москви перевищила норму в кілька разів

Про це повідомляє «Дождь» з посиланням на Мосекомоніторинг.

Крім того, за даними автоматичної станції контролю забруднення атмосфери «Кожухово», вміст формальдегіду становить 1,6 пункту щодо гранично допустимої концентрації за добу. У той же час, на станції «Сухарівська пл.» зафіксували збільшення концентрації оксиду азоту, при якому рекомендується не залишатися довго на відкритому повітрі.

Раніше 10 листопада москвичі повідомляли в соціальних мережах про різкий запах сірководню, який відчувається в різних районах міста.

У Мосекомоніторингу повідомили про можливий викид сірководню в результаті аварії на московському Нафтопереробному заводі. У службі зазначили, що концентрація сірководню в повітрі перевищує допустимі норми в шість разів.

Пізніше Московська служба екологічного моніторингу спростувала власне повідомлення про перевищення допустимих норм отруйного стиролу в деяких районах Москви.

У повідомленні, опублікованому на сайті служби, йдеться, що фахівці Мосекомоніторінга протягом усього дня фіксують перевищення нормативів по сірководню в різних частинах Москви. При цьому, за наведеними даними, максимальні концентрації сірководню були відзначені близько трьох годин дня і зараз знизилися в півтора рази. Проте ж перевищення по стиролу, як стверджується, немає.

У той же час, доктор хімічних наук, засновник і керівник Союзу «За хімічну безпеку» Лев Федоров розповів, що сірководень володіє дратівливими властивостями, і цієї речовини в повітрі, по ідеї, бути не повинно.

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«З'являється при наявності активного нафтового виробництва. Перевищення - річ серйозна, в цьому повинні розбиратися органи», - пояснив Федоров.

Пізніше в Ситуаційному центрі Росгідромету повідомили, що причиною запаху сірководню став разовий викид в районі Любліно. «Викид був в районі Любліно, але ми не можемо сказати, що саме стало його причиною, ми можемо тільки констатувати перевищення норми сірководню в повітрі в кілька разів», - розповіли в службі.