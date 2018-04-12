Російські флот і авіація не зможуть на рівних воювати з американцями - ЗМІ

Москва, швидше за все, застосує альтернативні варіанти удару у вигляді крилатих ракет.

Російський флот і бойова авіація недостатньо сильні для битв із американськими військовими і в разі бойових зіткнень війська РФ зазнають від США значної шкоди.

У разі потрапляння США по розташованих в Сирії позиціях російських військових Москва, швидше за все, застосує альтернативні варіанти удару, пише The Drive.

Видання зазначає, що більшість прогнозів про реакцію РФ на можливий удар США по російських позиціях у Сирії зводиться до використання Росією крилатих ракет Х-101, Х-32 або "Калібрів", які мали б вражати американські кораблі в Середземному морі.

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Зазначається, що президент Сирії Башар Асад не є настільки цінним союзником Росії, щоб через нього ризикувати конфліктом із США. "Це миттєво зробить море полем битви, що не є привабливою реальністю для ВМФ Росії. Загальні наслідки такого кроку були б дуже серйозними", - сказано в статті.

У разі, якщо США зачепить позиції російських військових, то у відповідь Росія атакує позиції супротивників Асада на сході Сирії, яких підтримують США.

"Особливо привабливою ціллю буде військова база, розташована недалеко від міста Ет-Танф поблизу зв'язки йорданського, іракського та сирійського кордонів", - йдеться в матеріалі The Drive.

Крім Ет-Танфа, де розташовані військові США, пише The Drive, Росія може атакувати аналогічні позиції на півночі (місто Ер-Ракка) і північно-сході країни (місто Дейр-ез-Зор).

Видання додає, що "відправлення літаків для виконання бойових завдань призведе до великих втрат російських тактичних літаків від американських винищувачів", зокрема, від F-22 Raptor. "Швидше за все, Кремль застосує крилаті ракети морського і повітряного базування", - сказано в статті.