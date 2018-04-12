Канада не братиме участь у військовій операції в Сирії

За словами канадського прем'єра, країна залучена до гуманітарних місій та працює над розв'язанням конфлікту в Сирії через дипломатичні канали.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що збройні сили його країни не братимуть участь в очікуваних ударах по режиму Асада у відповідь на застосування хімічної зброї проти цивільних.

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Як повідомляє The Star, в інтерв'ю Radio-Canada глава уряду зазначив, що канадські військові вже задіяні в місіях в Північному Іраку та Латвії, а в подальшому будуть розміщені в Малі.

«Ми не розглядаємо присутність в Сирії», - вказав Трюдо.

У той же час, канадський прем'єр зазначив, що Канада залучена до гуманітарних місій та працює над розв'язанням конфлікту в Сирії через дипломатичні та політичні канали.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня від 70 до 150 осіб загинули, отруївшись токсичним газом у місті Дума. Постраждали близько тисячі осіб. Захід звинуватив у застосуванні хімічної зброї режим Асада. Президент США Дональд Трамп анонсував ракетний удар по Сирії у відповідь на химатаку.