Навальний анонсував мітинги напередодні інавгурації Путіна

Навальний закликав громадян виходити на вулиці «проти корупції, нерівності, цензури і беззаконня».

Засновник Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний анонсував 5 травня мітинги і акції протесту по всій країні. Про це Навальний написав у своєму блозі. 7 травня відбудеться церемонія інавгурації президента Володимира Путіна.

Як передає РБК, Навальний закликав громадян виходити на вулиці «проти корупції, нерівності, цензури і беззаконня». «Наше спільне завдання - домогтися, щоб наш голос був почутий і прийнятий до уваги», - сказав Навальний.

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Юрист ФБК Іван Жданов пояснив РБК, що це анонс мітингу, подавати повідомлення на узгодження в мерію потрібно не раніше, ніж за 15 днів. «Традиційно, швидше за все, подамо на Тверську [вулицю в Москві]. Навряд чи ми будемо відступати від своїх традицій. Тверська - хода, мітинг - Охотний Ряд», - додав він.

У мерії Москви повідомили, що заява про погодження акції Навального 5 травня поки не надійшла. Термін подання - від 10 до 15 днів до дня проведення публічного заходу, відзначили там.

Остання акція протесту прихильників Навального на підтримку так званого «страйку виборців» пройшла 28 січня. У Москві і Санкт-Петербурзі мітинги були не узгоджені. За даними МВС, в ході акцій у 16 містах були затримані 266 осіб.

Як повідомляв УНІАН, раніше Навальний відкинув пропозицію екс-кандидата в президенти РФ Ксенії Собчак про співпрацю, звинувативши її у лицемірстві.