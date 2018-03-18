Навальний відповів на пропозицію Собчак про співпрацю: всі твої справи огидні й лицемірні

Навальний відмовився від пропозиції Собчак про співпрацю.

Кандидат у президенти Росії Ксенія Собчак запропонувала політику Олексію Навальному співпрацювати після виборів.

Про це вона сказала в ефірі Навальний LIVE, передає "Дождь".

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"Вважаю, що буде дуже правильним після виборів почати якісь переговори про якісь спільні дії. Я тебе хотіла, Олексію, теж запросити, щоб ми з тобою могли після виборів зустрітися й обговорити подальші кроки", — сказала Собчак.

Навальний відмовився, зазначивши, що "не збирається плести мережива". "Всі твої справи огидні й лицемірні", — додав він. За його словами, вона була частиною цієї брехливої, схеми із фальсифікацій".

Раніше російський політик Дмитро Гудков оголосив про створення «Партії змін» разом із Собчак. Він розповів, що нова партія буде організована на базі «Громадянської ініціативи», у якої вже є ліцензія і від якої бере участь у виборах Собчак. Гудков додав, що це буде «антипутінська партія».

Гудков також сказав, що «Партія змін» готова співпрацювати з Навальним, якщо він виявить зацікавленість.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня, в день річниці незаконної анексії Криму, в Росії проходять вибори президента. Голосування проходить в тому числі на території тимчасово окупованого українського півострова.