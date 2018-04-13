Головний російський комуніст Зюганов потрапив до реанімації - ЗМІ

Зюганов переніс складну операцію в одній з лікарень Москви.

Глава КПРФ Геннадій Зюганов зараз перебуває в реанімації однієї з московських лікарень.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Mash, зазначаючи, що російський політик опинився там після складної операції.

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"Стан лідера комуністів РФ оцінюється як стабільний. Операцію Зюганову довелося проводити через загострення хронічного захворювання", - йдеться у повідомленні.

Глава прес-служби КПРФ, депутат Держдуми РФ Олександр Ющенко спростував повідомлення про те, що лідер комуністів Геннадій Зюганов перебуває в реанімації після тяжкої операції, передає ТАСС.

Він каже, що у Зюганова "відмінний стан здоров'я", нагадавши, що в середу глава КПРФ представив позицію фракції за підсумками щорічного звіту уряду в Держдумі.

Нагадаємо, в 2012 році Зюганов був госпіталізований у Кисловодську прямо із санаторію, де проходив профілактичне лікування. Тоді ЗМІ повідомляли про серцевий напад у політика.