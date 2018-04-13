У Пентагоні заявили про реальну військову загрозу з боку Росії

Заступник глави Пентагону заявив, що «загроза з боку хакерів є реальною, так само як і загроза військового характеру і останні виступи Путіна щодо нарощування військової могутності Росії також говорять про це».

Заступник Міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Роберт Карем заявив про реальну військову загрозу з боку Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час виступу на 11-му Київському безпековому форумі.

«Загроза з боку хакерів є реальною, так само як і загроза військового характеру і останні виступи Путіна щодо нарощування військової могутності Росії також говорять про це. Ця провокативна риторика підтримується значними капітальними вкладеннями у зміцнення військової машини», - заявив Карем.

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За його словами, останні навчання Росії «Захід-2017» свідчать про те, що вона може розгортати системи кіберзагроз разом з військовими засобами.

Також Карем заявив про стурбованість про порушення Росією міжнародних договорів.

«Це показує, що існує виклик і спроби переписати світовий порядок. Росія постійно порушує міжнародні правила, в тому числі конвенцію про заборону хімічної зброї», - додав він.

За словами заступника міністра оборони США, Росія, крім застосування права вето в Раді безпеки ООН, не впроваджує навіть ті резолюції ООН, які вона підтримала свого часу.

«Пряме втручання Росії в Сирію дає можливість Путіну підривати міжнародну коаліцію, спрямовану на боротьбу з «Ісламською державою» і не дозволяє розв’язати конфлікт в Сирії», - додав Карем.

Він відзначив, що в Сирії були зафіксовані «жахливі порушення домовленостей щодо хімічної зброї». За його словами США зараз аналізують можливі відповіді на такі випадки порушення міжнародного права.