У Пентагоні заявили про реальну військову загрозу з боку Росії

13:23, 13 квітня 2018
Світ
2687
Навчання &quot;Захід-2017&quot; / REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час виступу на 11-му Київському безпековому форумі.

«Загроза з боку хакерів є реальною, так само як і загроза військового характеру і останні виступи Путіна щодо нарощування військової могутності Росії також говорять про це. Ця провокативна риторика підтримується значними капітальними вкладеннями у зміцнення військової машини», - заявив Карем.

Читайте такожБританія відправила до Сирії літак керування завданням ударів

За його словами, останні навчання Росії «Захід-2017» свідчать про те, що вона може розгортати системи кіберзагроз разом з військовими засобами.

Також Карем заявив про стурбованість про порушення Росією міжнародних договорів.

«Це показує, що існує виклик і спроби переписати світовий порядок. Росія постійно порушує міжнародні правила, в тому числі конвенцію про заборону хімічної зброї», - додав він.

За словами заступника міністра оборони США, Росія, крім застосування права вето в Раді безпеки ООН, не впроваджує навіть ті резолюції ООН, які вона підтримала свого часу.

«Пряме втручання Росії в Сирію дає можливість Путіну підривати міжнародну коаліцію, спрямовану на боротьбу з «Ісламською державою» і не дозволяє розв’язати конфлікт в Сирії», - додав Карем.

Він відзначив, що в Сирії були зафіксовані «жахливі порушення домовленостей щодо хімічної зброї». За його словами США зараз аналізують можливі відповіді на такі випадки порушення міжнародного права.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#Пентагон