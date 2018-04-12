США мають докази застосування хімічної зброї в Сирії - ЗМІ

Американські спецслужби отримали зразки крові і сечі потерпілих.

У США є докази застосування хімічної зброї в сирійському місті Дума.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерела в американській розвідці.

За інформацією видання, американські спецслужби отримали зразки крові і сечі потерпілих. Їх аналізи дали позитивний результат на бойові отруйні речовини - хлорний газ і не названу нервово-паралітичну речовину.

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Відзначається, що зразки були зібрані американською розвідкою та спецслужбами союзників через госпіталі на місці події. Джерела заявили, що вони "впевнені" в розвідданих, хоча не на 100%.

США не ідентифікували нервово-паралітичний газ зарин, проте зазначили, що режим Башара Асада використовував суміш хлору і зарину кілька разів за роки війни в Сирії.

США впевнені, що сирійський уряд стоїть за нападом у Думі, додали джерела NBC News.

Як повідомляв УНІАН, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна має докази використання режимом Асада хімічної зброї в Сирії проти цивільного населення.