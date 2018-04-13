У Великобританії заявили про стеження російських спецслужб за Скрипалями

За інформацією британської влади, з 2013 адреси електронної пошти Юлії Скрипаль були метою фахівців ГРУ.

Російські спецслужби стежили за Скрипалями як мінімум п'ять років перед отруєнням в Солсбері.

Про це йдеться в листі радника британського прем'єр-міністра з нацбезпеки Марка Седвілла генсекретарю НАТО Єнсу Столтенбергу, повідомляє Дождь з посиланням на Sky News.

За інформацією британської влади, з 2013 року адреси електронної пошти Юлії Скрипаль були метою фахівців ГРУ.

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У листі також йдеться про те, що британські фахівці виявили найбільшу концентрацію нервово-паралітичної речовини типу «Новачок» на ручці дверей в будинку колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля. Седвілл зазначає, що в 2000-х Росія вивчала можливості доставки нервово-паралітичної речовини, в тому числі за допомогою їх нанесення на дверні ручки. Для користування хімзброєю готувалися спеціальні підрозділи. В рамках цієї програми також було вироблено невелику кількість «Новачка».

«Тільки у Росії є технічні можливості, досвід і мотиви для скоєння нападу в Солсбері», — цитує Седвилла The Independent.

Як повідомляв УНІАН, отруєння Сергія і Юлії Скрипаль відбулося 4 березня у британському місті Солсбері. Британія чекає від РФ відповідей після підтвердження ОЗХЗ отруєння Скрипаля "Новачком".