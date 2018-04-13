Розробник "Новачка" розповів про властивості речовини, які врятували Скрипалів від смерті

Речовина втрачає свої отруйні властивості у вологому середовищі.

Речовина "Новачок", яким 4 березня в Солсбері отруїли колишнього співробітника російської розвідки Сергія Скрипаля та його дочку, частково втратило свої отруйні властивості через вологий британський клімат.

Один з розробників речовини Вил Мірзаянов розповів в інтерв'ю "Комерсантъ", що серія "Новачка", яким, згідно з аналізом, отруїли Скрипалів володіє високою гідровразливістю.

"Ця речовина може бути стійкою тільки в умовах відсутності вологи і вологості. Речовину застосували в Англії 4 березня, де стояв туман — крапельки води в повітрі", - сказав Мірзаянов.

Він зазначив, що речовину "Новачок" зазвичай випробовують в регіонах, де клімат сухий і практично немає опадів.

Читайте такожПоліція Британії опублікувала нову заяву доньки екс-шпигуна Скрипаля"Я вам скажу, чому Скрипалі не загинули і люди навколо теж не сильно постраждали. Вони поїхали в ресторан, в їх відсутність [як повідомляється] намазали ручку дверей сумішшю А-234 в желе. Справа в тому, що, коли намазали, почалася реакція гідролізу — реакція речовини з водою миттєво починається. І за цей час концентрація речовини встигла впасти, принаймні в кілька разів. І тому вони отримали дозу, але не летальну, тому що розрахункова концентрація впала", - пояснив розробник "Новачка". - "Цю речовину в цих умовах міг застосовувати тільки ідіот, який нічого не знає про хімічні властивості "Новачка".

Мірзаянов також розповів, що чистота речовини, підтверджена експертизою ОЗХО, вказує на те, що вона виготовлялася у висококваліфікованій лабораторії, яка має досвід роботи з отруйними речовинами. Аматор зробити речовину такої чистоти не міг, зазначив Мірзаянов.

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Як повідомляв УНІАН, колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили без свідомості 4 березня в британському місті Солсбері.

Слідство прийшло до висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу "Новачок", розробленою в СРСР.

Ситуація навколо отруєння Скрипалів призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його дочки і поліцейського.