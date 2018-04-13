Британія назвала абсурдними звинувачення Росії у причетності до хіматаки в Сирії
Велика Британія відкинула російські звинувачення про причетність Лондона до ймовірної хімічної атаки в сирійському місті Дума, назвавши їх відвертою брехнею.
Про це заявила постійний представник Великої Британії в ООН Карен Пірс, передає Associated Press.
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"Хочу категорично заявити .. що Британія не бере участі і ніколи не була причетна до використання хімічної зброї", - заявила Пірс.
Коментуючи звинувачення Міністерства оборони Росії в тому, що Велика Британія причетна до ймовірної хімічної атаки в сирійському місті Дума, постпред сказала: "Це абсурд".
Також вона додала, що ці звинувачення є однією з найгірших частин фейкових новин, придуманих російською пропагандою.
Нагадаємо, раніше голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив про наявність "неспростовних доказів" того, що передбачувана хімічна атака в сирійському місті Дума була постановкою.