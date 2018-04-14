У Білому домі пояснили удар по Сирії застосуванням Росією хімзброї

09:42, 14 квітня 2018
Світ
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Білий дім / REUTERS

Про це йдеться у повідомленні Білого дому, присвяченому пояснення причин прийняття рішення про ударі.

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"Росія не тільки допомогла режиму Асада піти від відповідальності за застосування хімічної зброї, але 4 березня 2018 року Росія застосувала нервово-паралітичну речовину, намагаючись скоїти вбивство у Великобританії", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати "точкові удари" по Сирії у відповідь на хімічну атаку в сирійській Думі.

Трамп також звернувся до Ірану і Росії, назвавши їх "найбільш відповідальними за підтримку, постачання і фінансування" режиму президента Сирії Башара Асада.

Трамп підкреслив, що удари є прямим результатом нездатності Росії утримати Асада від застосування хімічної зброї.

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Теги: #Сирія#Трамп