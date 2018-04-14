У Білому домі пояснили удар по Сирії застосуванням Росією хімзброї
Білий дім в обґрунтуванні удару США і союзників по Сирії 14 квітня звинуватив у застосуванні хімзброї Росію, нагадавши також про інцидент з отруєнням Скрипалів у Солсбері.
Про це йдеться у повідомленні Білого дому, присвяченому пояснення причин прийняття рішення про ударі.
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"Росія не тільки допомогла режиму Асада піти від відповідальності за застосування хімічної зброї, але 4 березня 2018 року Росія застосувала нервово-паралітичну речовину, намагаючись скоїти вбивство у Великобританії", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати "точкові удари" по Сирії у відповідь на хімічну атаку в сирійській Думі.
Трамп також звернувся до Ірану і Росії, назвавши їх "найбільш відповідальними за підтримку, постачання і фінансування" режиму президента Сирії Башара Асада.
Трамп підкреслив, що удари є прямим результатом нездатності Росії утримати Асада від застосування хімічної зброї.